Aktien Wochenrückblick - diese Woche hat sich der Markt berappelt. Als wenn die für 2023 angekündigte Rezession bereits abgehakt ist. In der beginnenden Berichtssaison gab es bisher keine grossen negativen Überraschungen. Und falls es so weitergehen sollte, könnte sich die letzte Woche gestartete Konsolidierung bereits erledigt haben. Spannend, wie es weitergeht. Gerade bei den Wasserstoffs gab es diese Woche einiges an Bewegung. Wobei Plug Power mit seinem Business Update - Thema für das nwm am Sonntag - eher enttäuschte, ohne klare Worte zum wohl gescheiterten Fortescue-Deal, wie Reuters meldete, ...

