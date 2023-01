SAP Aktie - TecDAX-Wert der sich auf seine alten Stärken wieder konzentriert. Der Platow Brief ist von der SAP AG (ISIN: DE0007164600) überzeugt.Warum man sich SAP näher ansehen sollte? Hier die Antwort des Platow Briefs: SAP - Fokus stärkt Rentabilität SAP konzentriert sich wieder mehr auf das Kerngeschäft ERP-Software zur Unternehmensführung. Als weltweite Nummer 1 will der Vorstand den Marktanteil hier nochmals ausbauen. Das für 2023 geäußerte Versprechen ("beschleunigtes Umsatzwachstum und zweistelliges Plus beim Betriebsergebnis") wurde erneuert. Konkret rechnet SAP mit einem Umsatzplus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...