Warren Buffett investierte in den vergangenen Jahren Milliarden in die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Im Corona-Crash war das so etwas wie seine favorisierte Investition. Damit hat er jede Menge Mehrwerte für die Investoren kreiert. In letzter Zeit ist es deutlich ruhiger geworden, was die Aktienrückkäufe angeht. Man könnte sagen: Es gibt gewisse Wellen, in denen er dieser Kapitalmaßnahme nachgeht. Dann wiederum pausiert er diese Maßnahme. Entscheidend ist jedoch, dass er in Anbetracht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...