Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/98: Deal mit Sunrise Capital, UBM-Saison, Forderungen Palfinger-Boss, Flughafen-Alert, AT&S 100%Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/98 geht es u.a. um einen Deal mit Sunrise Capital, die starke Saisonalität bei UBM, Forderungen vom Palfinger-Boss Andreas Klauser (Palfinger heute im Radio und TV). Rund um den Flughafen ist es derzeit wohl auch gefährlich, über die Börse zu verkaufen. News gibt es zu Zumtobel und Research zu AT&S (fast eine 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...