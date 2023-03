Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/30: Drei Zukäufe bei Ö-Aktien, Online-Date mit Andreas Treichl und Finfluencer-Studie FH St.PöltenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/30 geht es um drei Zukäufe für mein wikifolio, eine Finfluencer-Studie der FH-St.Pölten und ein Online-Date mit u.a. Andreas Treichl anzubieten. Zahlen gibt es Kontron und FACC, Aktiendeals bei Wienerberger, Austriacard, Research zu Verbund, ams Osram und finally Historisches zu TeleTrader, THI und Mayr-Melnhof ....

