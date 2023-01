Breaking News! Beeindruckende Zahlen bei Cybeats Technologies!

Anzeige / Werbung

Die am Freitag kurz nach Börsenschluss veröffentlichte News verspricht für den ersten Handelstag der kommenden Woche Rekordvolumen, einen charttechnischen Ausbruch und die Auslösung einer anhaltenden Rallye.

Man kann eines ganz deutlich erkennen, dass man in einem speziell wichtigen Parameter in einer komplett eigenen Liga spielt (500%), der ganz wichtig für die aktuelle und künftige Umsatzentwicklung sein dürfte.

DAS Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® (NYSE: IT) hat zwei Artikel veröffentlicht, die sich auf kommerzielle SBOM-Anwendungen beziehen. Das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* wurde als eines der besten kommerziellen SBOM-Tools und als eine Lösung der Enterprise-Klasse ausgezeichnet. Aufgrund dieser Klassifizierung von höchster Stelle konnte man schon gute Daten erwarten, aber dies sprengt nun alle Vorstellungskraft:

Breaking News: Cybeats Announces 75% of SBOM Studio Pilot Evaluations Have Converted into Commercial Contracts

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* freut sich bekannt zu geben, dass 75 % aller Unternehmen, die ein SBOM Studio-Pilotprogramm abgeschlossen haben, kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit dem Unternehmen zu unterzeichnen. Cybeats hat in den letzten zwei Monaten mehrere kommerzielle Vereinbarungen mit Fortune-500-Kunden bekannt gegeben, darunter einen Großvertrag im Bereich Industrietechnologie und einen Vertrag mit einem der drei führenden globalen Medizingeräteunternehmen.

"Viele sind in der Lage, SBOMs zu generieren, aber die Verwaltung und Operationalisierung dieser SBOMs auf globaler Ebene ist für alle eine neue Praxis." - Dmitry Raidman, CTO, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*

News-Fazit:

Um diese Zahl besser einordnen zu können, zitieren wir aus einem Bericht, der sich die Konvertierungsquote in der SAAS-Industrie (Software As A Service) angesehen hat:

"15 % gelten als gute Quote. 25 % ist der B2B-Branchendurchschnitt, den Sie anstreben sollten, und eine Conversion-Rate von 30 % und mehr ist ausgezeichnet." (Quelle)

Somit wird klar, dass die Abschlussquote von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* fünfmal höher ist als das, was als guter Erfolg gilt und dreimal über dem Branchendurchschnitt liegt. Man ist der Konkurrenz gefühlt zwei Schritte voraus sind und man kann den Kunden tatsächlich das bieten, worüber andere bislang nur in der Theorie sprechen können.

Klarer kann man Erfolg nicht ausdrücken. In einer hochsensiblen Branche wie Cybersecurity dürfte dies wohl ein beispielloser Wert sein, der sich grob in einem Satz zusammenfassen lässt: "Wer testet, kauft auch!"- Ein vielversprechender Ausblick auf die Zukunft! Meinung Redaktion

Das C-Level Management hat die Vorteile erkannt!

Robert Janecek, CIO, Integral Ad Science (NASDAQ: IAS, Börsenwert 1,6 Mrd. USD) über das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*:

Wir haben die Vorteile der Verwendung von SBOM Studio in unserem Unternehmen aus erster Hand gesehen. Es liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung auf Führungsebene, sondern hat auch die Effizienz der Behebung von Software-Schwachstellen in unserem gesamten Unternehmen erheblich verbessert. Der ROI (Anm.: Return of Investment) der Implementierung von SBOM-Praktiken mit Hilfe von SBOM Studio von Cybeats war beeindruckend, und das Tool hat den Aufwand zum Schutz unserer wertvollen Software-Assets erheblich reduziert. Wir empfehlen SBOM Studio wärmstens anderen Organisationen, die ihre Cybersicherheitshaltung stärken möchten.

Was Integral Ad Science "freiwillg" schon implementiert hat, wird für andere immer mehr zur Pflicht:

US-Behörden haben erkannt, dass die Transparenz der Softwarelieferkette (SBOM) ein besonders wichtiges Thema ist:

Jeder, der in Zukunft an die US-Regierung Geräte mit Software verkaufen will, muss auch eine SBOM-Datei liefern oder veröffentlichen;

jeder, der in Zukunft eine Zulassung für ein medizinisches Gerät in den USA erhalten will, muss vorab eine SBOM mitliefern und diese auch überwachen;

jedes börsennotierte Unternehmen soll in Zukunft die Cybersecurity verschärfen (SBOM Pflicht?).

Betroffene Firmen müssen so hunderte oder sogar tausende SBOM-Dateien überwachen. - Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist einer von wenigen Anbietern, die eine derartige Plattform anbieten. Experten sehen Wettbewerbsnachteile, auch bei Nichtbetroffenen bei Verzicht auf SBOM-Implementierung (Quelle: What is an SBOM and Why is it Valuable?).

Langfristige Verträge mit Industrieführern!

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* mit dem SBOM-Studio erst wenige Monate am Markt ist, hat man bereits namhafte Kunden an sich binden können:

ein global agierendes Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert);

Integral Ad Science (NASDAQ: IAS), ein Spezialisten für digitale Werbung;

ein weltweit führendes Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro);

eines der Top 3 Medizintechnik und -Geräteunternehmen; und

ein Unternehmen für intelligente Gebäude- und Industrietechnologie.

Neben dem Umstand, dass derzeit auch einer der weltweit größten Videospielkonzerne das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* testet, könnte man auch schon bei Kalibern wie z.B. T-Mobile, Peleton und Nintendo einen dicken Fuß in der Tür haben! Ein paar Textzeilen aus einer kürzlich veröffentlichten News lassen diese Spekulation als durchaus plausibel erscheinen:

Unsere Präsenz auf der einflussreichsten Technologieveranstaltung der Welt bestätigte das breite Interesse an SBOMs und unserem SBOM Studio in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Fitness und mehr, und baut auf unserer wachsenden Pipeline großer Möglichkeiten auf." -Bob Lyle, CRO, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* (Newslink)

Cybeats Technologies Corp.*

WKN: A3DTZW , CSE: CYBT

Um fast 750% jährlich wächst durchschnittlich eine spezielle Form der Cyberkriminalität, monatlich werden rund 1,2 Milliarden potentiell schädliche Downloads durchgeführt. - Dies könnte fast komplett vermieden werden!

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich zwei brennenden Themen gewidmet hat, die unserem Empfinden nach zwei essentielle Bausteine für die nationale und auch für die internationale Cybersicherheit, sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor, darstellen werden.

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in zwei immens wichtigen Cybersecurity-Sektoren fixfertige Lösungen anbieten kann (Software Suppy Chain und IoT), ist die Bewertung verglichen zur Konkurrenz lächerlich klein. Das Attraktive an der Cybersecurity-Branche ist, was auch gleichzeitig die vorherrschende Meinung der professionellen Anleger widerspiegelt, dass auch mit typischen Startup-Umsätzen hohe Bewertungen zu sehen sind.