SAP blickte kürzlich auf ein insgesamt zufriedenstellendes Schlussquartal, mit dem der Softwarekonzern seine eigens gesteckten Jahresziele für 2022 noch eben so erfüllen konnte. Das sorgte bei den Anlegern aber für wenig Euphorie und im Handel ging es letztlich abwärts.Im frühen Handel verlor die Aktie von SAP (DE0007164600) am Donnerstag zeitweise um rund vier Prozent an Wert, bevor sie sich am Nachmittag wieder etwas erholte. Dennoch blieb es bei einem Minus von 0,89 Prozent und mit 105 Euro liegen vergangenen Kursrekorde noch immer in weiter Ferne. ...

