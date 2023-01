Wochenausblick: Richtungsweisende Woche

Werbung







Anlegerinnen und Anleger dürfen sich auf eine Woche der Notenbanken und der Tech-Giganten freuen. Außerdem werden Verbraucherpreisdaten für Deutschland und der Eurozone veröffentlicht.



Montag



Die Woche startet trotz der laufenden Quartalssaison ruhig. Am Montag erwarten uns keine nennenswerten Zahlen sodass der Fokus eher auf den makroökonomischen Publizierungen liegt. So veröffentlicht das Statistische Bundesamt Daten in Bezug auf das bundesdeutsche Bruttoinlandsprodukt des abgelaufenen Quartals. Zudem gibt das Geschäftsklimaindex der Eurozone Aufschluss über die aktuelle Stimmung in der Industrie.









Dienstag



Auch der Dienstag steht im Lichte makroökonomisch relevanter Daten. So liegt der Fokus insbesondere auf der Veröffentlichung der Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland. Des Weiteren ist die Bekanntgabe der Entwicklung des BIP in der Eurozone ebenfalls maßgeblich. Unternehmensseitig erwarten uns unter anderem Quartalszahlen des Chipherstellers AMD, des Videospielherstellers Electronic Arts sowie des Mineralölkonzerns Exxon Mobil.









Mittwoch



Zur Wochenmitte liegt der Fokus der weltweiten Kapitalmärkte auf der Zinssatzentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Am Abend wird Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins für die nächste Zeit festlegen und sich zum zukünftigen Zinserhöhungskurs äußern. Insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer teilweise Zinssenkungen noch im laufenden Jahr 2023 einpreisen, werden die Äußerungen von Powell relevant sein. Unternehmensseitig werden unter anderem die Zahlen von Meta Platforms, Waste Management, Novartis sowie Alibaba relevant sein.









Donnerstag



Auch der Donnerstag steht im Zeichen der Notenbanken. So gibt die Bank of England am Mittag den neuen britischen Leitzins bekannt. Kurz darauf folgt die EZB mit der Zinssatzentscheidung ihrerseits. Notenbanker haben zuletzt gemischte Signale in Bezug auf den weiteren Kurs der Leitzinsen in der Eurozone signalisiert. Es bleibt abzuwarten, ob die EZB den Leitzins um 25 oder um 50 Basispunkte anhebt. Unternehmensseitig blicken Anlegerinnen und Anleger mit Spannung unter anderem auf die Quartalszahlen von Amazon, Apple und Alphabet.







Freitag



Der Freitag schließt eine spannende Börsenwoche mit dem Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes ab. Unternehmensseitig bleibt es bis auf die Zahlen von Mitsubishi und Sanofi eher ruhig.







