Bei einer spektakulären Oldtimerversteigerung am ersten Februarwochenende in Paris soll ein extrem seltener Rennwagen aus Maranello einen Millionenerlös bringen. Auto-Afiçionados muss das Aufgebot der Rétromobile 2023 den Atem stocken lassen. An der Porte de Versailles präsentiert das Pariser Auktionshaus Artcurial zwischen 3. und 5. Februar unter anderem einen von nur vier Bugatti 57 Atalante, Baujahr 1936, die schon ab Werk ein Schiebedach bekamen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...