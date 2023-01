BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.: Insider Trades und Analystenbewertungen sorgen für turbulente Tage. Was sagt der Chart?

Attraktives Breakout-Setup! Long Trade bei BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)? Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BJ ISIN: US05550J1016

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie legte im Halbjahresvergleich rund 2.5 Prozent zu. In den letzten beiden Monaten war das Wertapier deutlich unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht, konnte sich zwiwchenzeitlich aber wieder stablisieren und eine noch recht kurze Widerstandslinie formieren. Sobald sich weiteres positives Momentum einstellt, könnte es richtig durchstarten.

Chart vom 25.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 681.53 USD





Meine Expertenmeinung zu BJ

Meinung: BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ist ein Betreiber von Lagerhäusern für den Einkauf seiner Mitglieder mit Standorten hauptsächlich im Osten der Vereinigten Staaten. Die Analystenbewertungen waren zuletzt sehr unterschiedlich ausgefallen, obwohl die langrfristige Entwicklung der Umsatz- und Gewinnzahlen recht positiv aussieht. Im dritten Quartal 2022 wurden die Schätzungen der Analystengemeinde deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12.2 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss platzieren wir ober- und unterhalb der letzten beiden Tagskerzen und peilen als Kursziel die Kurslücke von Ende November / Anfag Dezember 2022 an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 2. März, so dass unser Trade lange laufen könnte. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BJ.

Veröffentlichungsdatum: 28.01.2022

