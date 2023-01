Eine neue Studie zeigt, dass das Parkinson-Medikament Levodopa Entzündungen im Gehirn beseitigen und so Depressionssymptome verbessern kann. Levodopa ist die Vorstufe des Neurotransmitters Dopamin und wird vor allem zur Beseitigung der Bewegungssteifigkeit bei Parkinson-Erkrankten sowie beim sogenannten Restless-Legs-Syndrom eingesetzt. Nun haben Forschende der Emory University School of Medicine in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia herausgefunden, dass Levodopa positiv in der Hirnregion wirkt, die für das Belohnungssystem des Menschen verantwortlich ist - nämlich dem Nucleus ...

