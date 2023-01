Bei Tencent geben momentan eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Plus von 4,22 Prozent. Kursgewinne feierten die Anleger an insgesamt vier der fünf Sitzungen . Am Donnerstag verzeichnete Tencent dabei den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 2,43 Prozent. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet. Die Technik:

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 0,6 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...