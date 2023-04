In den vergangenen Tagen konnnte MorphoSys massiv zulegen. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zur Vorwoche rund 4,07 Prozent Mit Zugewinnen beendete das Wertpapier insgesamt vier der fünf Handelstage. Dabei bedeutete das Plus von 2,03 Prozent am Donnerstag für MorphoSys den höchsten Tagesgewinn. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft? Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...