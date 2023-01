Bitcoin Kurs bei 23.000 Dollar - Hochspannung vor nächster Woche

Mit 23.000 Dollar kostet eine Bitcoin-Einheit am Samstagmittag so viel wie vor einer Woche. Krypto-Anleger blicken mit großer Spannung auf die anstehenden Notenbanksitzungen der US-Fed und EZB. Die Hoffnung ist groß, dass das Tempo im derzeitigen Zinserhöhungszyklus zumindest nicht weiter forciert wird. Fed- und EZB-Sitzungen im Fokus - Anleger hoffen auf Tempodrosselung im Zinserhöhungstempo Nach einigen Zinsanhebungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte und einem Schritt um 0,50 Einheiten im Dezember wird auf der ersten Notenbanksitzung des neuen Jahres mit einem Sprung um 0,25 Punkte gerechnet. Besagter Schritt dürfte am Markt jedoch bereits mehr oder weniger eingepreist sein. Vor diesem Hintergrund dürfte die am Anschluss geplante Pressekonferenz von größerer Bedeutung sein. Diese gilt es nach etwaigen Hinweisen auf die zukünftige Geldpolitik zu untersuchen.

Angesichts der zuletzt rückläufigen Verbraucherpreise rechnet ein Teil der Anleger zum Jahresende hin schon wieder mit Zinssenkungen.

In einem potenziellen Niedrigzinsumfeld könnten Krypto-Werte möglicherweise wieder einen Nährboden finden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.