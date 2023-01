Es liegt in der Natur der Sache, dass die Börsianer ihren Blick vor allem in Richtung Zukunft richten. Schließlich setzen sie mit ihren Investments stets auf eben diese und selbst frische Quartalszahlen sind letzten Endes nur Schnee von gestern. Allerdings war selten zuvor derart unklar, was die kommenden Monate und Jahre wohl mit sich bringen werden.Bei Tesla (US88160R1014) sahen die meisten noch bis vor Kurzem tiefschwarz. Die Twitter-Eskapaden des Elon Musk gepaart mit Munkeleien über schwächelnde Absätze auf dem chinesischen Markt ließen die Aktie ...

