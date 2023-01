Markt für dermatologische Therapeutika - Wachstum und Trends

32.029,282 Million USD - auf diese Summe wurde der Markt für dermatologische Therapeutika 2021 geschätzt. Bis 2027 soll der Markt auf 53.241,12 Millionen USD anwachsen.

Gesundheit wird großgeschrieben und neue Innovationen sichern den Wertbestand der Unternehmen bei den Aktien am Dermatologie-Markt. Die Haut ist ein sehr wichtiges Organ im Körper der Menschen. Sie überzieht lebenswichtige Organe und den gesamten Körper. Dabei ist sie dehnbar und elastisch und schützt den Körper vor Krankheitserregern, Sonneneinstrahlung und der Außenwelt. Die Haut schützt außerdem vor Kälte und Hitze, vor Austrocknung und extremer Belastung. Die Sinneszellen liegen in der Haut, sodass Menschen Kälte, Wärme, Juckreiz, Druck und Schmerzen wahrnehmen und empfinden. Sie besteht aus mehreren Schichten aus der Oberhaut, der Lederhaut und der Unterhaut. Die Haut erneuert sich ständig wieder und diese Funktion ist sehr wichtig, zum Beispiel bei Verletzungen. Deswegen ist der Dermatologie-Markt auch bedeutend, weil Menschen sich gerne auch wohlfühlen möchten in der Haut. Therapien und Medikamente unterstützen die Funktionen der Haut. Biofrontera forscht zum Beispiel an neuen Medikamenten bei malignem Krebs.

Biofrontera AG forscht an Hautkrebstherapien

Sehr viele Menschen sind inzwischen an Hautkrebs erkrankt. Das Hautscreening bei Dermatologen erkennt Hautkrebs im Frühstadium und die Zahl der Patienten nimmt weiter zu. Dermatologen unterscheiden den Hautkrebs in den schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom) und in den weißen Hautkrebs, der ungefährlich ist. Im Kampf gegen den schwarzen Hautkrebs ist die Biofrontera AG momentan weit vorne. Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113)hat Ameluz als Medikament gegen Basalzellkarzinome mit photodynamischer Therapie entwickelt. Wenn dieses Medikament in den USA und in Europa zugelassen ist, stehen die Chancen für die Erkrankten in den nächsten Jahren sehr gut, dass der Hautkrebs behandelbar ist. In Europa wird Ameluz-PDT bereits erfolgreich eingesetzt bei Basalzellkarzinomen, bei denen eine Operation nicht infrage kommt.

Die Firma Roche Holding AG ist ein weiteres großes Pharmaunternehmen

Die Firma Roche Holding AG mit Sitz in Basel ist seit Jahren für Erfolge in der Pharmaindustrie bei onkologischen Erkrankungen bekannt. Seit zwei Jahren hat die Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113 bzw. ISIN: CH0012032048) zwei Medikamente Tecentriq plus Cotellic und Zelboraf in einer Kombinationstherapie herausgegeben, die für den Einsatz bei Melanomen im fortgeschrittenen Stadium bestimmt sind. Patienten, die eine positive BRAF-V600E-Mutation haben und diese Kombinationstherapie erhalten haben, überleben weitere 16 Monate dadurch. Die Erkrankung ist mit dieser Kombinationstherapie therapierbar, weil sie laut Studien nicht weiter fortschreitet. Die Firma Roche stellt auch SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests, Reagenzien und Geräte für medizinische Untersuchungen in Diagnosesystemen her. Roche ist in mehr als 150 Ländern aktiv und vertreibt die Produkte weltweit.

Die Beiersdorf AG ist ein Kosmetikunternehmen

International bekannt ist auch die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000) mit Sitz in Hamburg. Das Markenartikelunternehmen stellt innovative Haut-, Kosmetik-, Pflege- und Schönheitsprodukte her. Die Nivea-Produkte und Tesa-Produkte sind die bekanntesten Produkte des Unternehmens. Care beyond skin heißt die neue Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens. Die Hautpflege steht bei der Beiersdorf AG im Vordergrund und ist eine Herzenssache im Unternehmen. Eucerin ist eine weitere Marke des Unternehmens in der Pharmabranche. Auch die Produkte von Hansaplast stellt die Beiersdorf AG her. La Prairie sind Hautpflegeprodukte und Anti-Aging Produkte als innovative Pflegeprodukte für die Haut. Das Unternehmen Beiersdorf AG agiert weltweit mit verschiedenen Standorten und ist ein Global Player im Dermatologie-Markt. Das Unternehmen wächst weiter aufgrund der bewährten Produkte und der innovativen Forschung an neuen modernen Produkten.

L'Oréal S.A. ist ein französisches Unternehmen am Dermatologie-Markt

L'Oréal S.A. hat den Hauptsitz in Paris und in Deutschland Unternehmen in Düsseldorf und Karlsruhe. Das Unternehmen ist 1907 gegründet worden und ist heute ein Weltmarktführer von Kosmetikprodukten mit 19 Forschungszentren. Der Vertrieb von L'Oréal-Produkten findet in über 130 Ländern statt. Das Unternehmen formuliert mit "L'Oréal for the Future" ein ehrgeiziges Ziel für die Nachhaltigkeit der Produkte in den nächsten Jahren. L'Oréal engagiert sich sozial und ökologisch und beweist es auch durch die CO2-Neutralität sämtlicher Standorte des Unternehmens. Digitale Innovationen des Unternehmens sind zum Beispiel "Modiface" oder das Produkt "My Skin Track" im Bereich der Technologie von Beautyprodukten. In Karlsruhe, Salzhemmendorf und Hannover sind Produktionsstandorte für die Naturkosmetikprodukte des Unternehmens. Das Unternehmen L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321) sieht den aktuellen Wandel als Chance und Inspiration zu weiterem Wachstum. L'Oréal S.A. produziert Haut- und Kosmetikprodukte, Haarprodukte und Makeup-Produkte und ist nun ein Pionier im Bereich Beauty Tech. Des Weiteren ist L'Oréal S.A. bekannt für die Apothekenmarkenprodukte Vichy, La Roche-Posay, Cerave und SkinCeuticals und für die Luxusprodukte Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl's, Giorgio Armani (Parfüm), Ralph Lauren (Lizenz für Parfüm), Viktor & Rolf (Parfüm) und Yves Saint Laurent Beauté, Clarisonic, Diesel, Maison Martin Margiela, Urban Decay, Shu Uemura, Yue Sai, Guy Laroche, Paloma Picasso.





