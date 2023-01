In Australien läuft gerade das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in die Zielgerade ein - das Finale steht an. Im Battle der Börsenprofis ist die Entscheidung hingegen bereits gefallen. Hat es auf den letzten Metern noch eine Überraschung gegeben oder konnte sich der Favorit der letzten Wochen am Ende durchsetzen?In der mit Spannung erwarteten finalen Folge des Depot Champ standen sich die Kandidaten nun erstmals von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Dabei wurden die entscheidenden Fragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...