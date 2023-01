* Ölverbrauch steigt auf Rekordniveau* Langfristig steigende Ölpreise* Ende des Verkaufs strategischer Ölreserven* Öl- und Ölserviceaktien im Aufwärtstrend* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Korruption in einer Staatsanwaltschaft und was danach geschah

Liebe Leser,



die Weltwirtschaft braucht Öl in großen Mengen. Das wird sich aller Voraussicht nach auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht ändern. Denn so einfach, wie manche blauäugigen Politiker glauben, ist die vielbeschworene Energiewende nicht zu bewerkstelligen. Der in politischen Sonntagsreden und chaotischen Demonstrationen oft lautstark zum Ausdruck gebrachte Wille allein genügt hier nicht.



Diese Aussage gilt umso mehr, da planwirtschaftliche Projekte dieser Größenordnung an allen Ecken und Enden mit nicht vorhergesehenen Problemen und Detailaufgaben konfrontiert werden. Diese sind oft nur schwer und zeitaufwendig zu lösen und manchmal auch gar nicht, vor allem wenn Zielkonflikte sichtbar werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...