Im Bann nahender Notenbank-Entscheidungen und inmitten einer Flut von Firmenbilanzen haben sich die Anleger in Deutschland zuletzt zurückgehalten. In der neuen Woche dürften viele neue Impulse den weiteren Weg von DAX und Co weisen..."Der Enthusiasmus zu Beginn des Jahres scheint ein wenig der Vorsicht gewichen zu sein", urteilte der Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets am Freitag. ...

