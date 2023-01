Osnabrück (ots) -Niedersachsen: Landesregierung rechnet mit Verdopplung der Zahl der WindräderBislang 6400 Anlagen - Energieminister Meyer kündigt Flächenvorgaben anOsnabrück. Die Zahl der Windräder in Niedersachsen wird in den kommenden Jahren nach Einschätzung der Landesregierung deutlich wachsen. Energieminister Christian Meyer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Realistischerweise reden wir über eine Verdopplung der Zahl an Windrädern in Niedersachsen. Damit müssten sich unsere Ziele zur Erzeugung von Ökostrom umsetzen lassen." Derzeit sind in Niedersachsen rund 6400 Anlagen am Netz - mehr als in jedem anderen Bundesland. "Auch beim Ausbau stehen wir gut da: Platz zwei mit knapp 100 neuen Anlagen in 2022. Und die dreifache Menge wurde genehmigt", betonte Meyer.Die Regierung will in Kürze Vorgaben dazu veröffentlichen, wo im Land wie viel Fläche für Windkraftprojekte ausgewiesen werden muss. Niedersachsen soll nach dem sogenannten Wind-an-Land-Gesetz insgesamt 2,2 Prozent Landesfläche für Windenergie vorhalten und liegt laut Meyer derzeit bei 1,1 Prozent. Meyer sagte: "Die einen Landkreise haben mehr Fläche ausgewiesen, auf denen Windräder gebaut werden können. Die anderen deutlich weniger. Jede Region soll ihren Anteil zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Land beitragen." Im Februar will der Grünen-Politiker den Flächenschlüssel präsentieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5428020