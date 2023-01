82205 Gilching (ots) -Ein herrlicher Ausblick aus dem Fenster oder ein Schnappschuss aus dem Reisebus - nur eine Scheibe steht zwischen Kamera und Motiv. Doch dann zeichnen sich im Vordergrund Flecken oder Spiegelungen ab, sichtbar ist häufig die eigene Kontur: Fotos durch Scheiben gelingen, wenn überhaupt, eher zufällig oder mit größerem Aufwand - bis jetzt. Mit dem PIXHOPPER lassen sich weitestgehend reflexfreie Foto- und auch Filmaufnahmen komfortabel, präzise und einhändig erstellen. Auch Bewegungen wie beispielsweise bei Fischen im Aquarium kann die Kamera dabei verfolgen. Der Einsatz des PIXHOPPERS ist einfach und für Foto- und Videokameras sowie Smartphones gedacht.Bilder bewahren, wie sie sind"Der PIXHOPPER setzt sich aus drei Kunststoffelementen zusammen, die modular und schnell aneinander montiert und am Objektiv angebracht werden. Durch den Anpressdruck liegt der PIXHOPPER - ausgestattet mit einer Gummilippe - direkt auf der Scheibe auf, die Kamera bleibt dahinter beweglich und kann frei rotieren", erklärt Dr. Andreas Vogler, Geschäftsführer der maavo GmbH, die den PIXHOPPER entwickelt hat. Da der vorderste Aufsatz leicht elastisch ist, besteht der einwandfreie Foto-Ausblick auch bei gewölbten Fenstern. PIXHOPPER lässt sich zusammen mit klassischen und Saugstativen anwenden.Nach einer Erstvorstellung auf dem "WunderWelten" Festival im vergangenen Jahr präsentiert Vogler Prototypen des PIXHOPPERS vom 3. bis 5. Februar auf der MUNDOLOGIA in Freiburg, einer Messe für Fotografie, Reisen und Outdoor. Im vierten Quartal 2023 sollen die ersten Serienexemplare auf den Markt kommen. "Ein Foto oder Film soll das Bild wiedergeben, das man wahrgenommen hat. Ohne störende Einflüsse. Genau dafür ist der PIXHOPPER gemacht", sagt Vogler.Die 2014 gegründete maavo GmbH berät Unternehmen in den Bereichen Fotografie, Software und Projektmanagement. Zwischen 2014 und 2019 hat die Ein-Mann-GmbH die Max Planck Digital Library bei einer internationalen Transformationsinitiative unterstützt. 2020 begann die maavo GmbH mit der Entwicklung des PIXHOPPERS, seit 2022 berät maavo die Deutsche Bahn zum Thema Filmen durch Scheiben von Zügen.Pressekontakt:Dr. Andreas Voglermaavo GmbHMahdenholzweg 1082205 Gilchinginfo@maavo.dewww.maavo.de08105 377765 oder 0176 84248706Original-Content von: maavo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168069/5428032