Keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Das ist der Grundsatz, der hinter einer veganen Ernährung steht. Ein Grundsatz, der immer mehr Menschen wichtig ist. Die Zahl der Veganerinnen und Veganer steigt seit einigen Jahren stetig. Wie viele es derzeit genau sind, ist schwer zu sagen. Es kursieren unterschiedliche Darstellungen. Zuletzt sorgte eine Berechnung von Veganivore für Aufsehen. Demnach leben rund 500 Millionen Menschen vegan. Das entspräche in etwa 6% der Weltbevölkerung. Andere Analysen kommen auf geringere Zahlen. Wie hoch die Zahl der Veganerinnen und Veganer ist, bei einer Bewertung sind sich fast alle Experten einig: sie wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Der vegane Markt wird immer größer. Laut Euromonitor ist er bereits über 50 Milliarden US-Dollar wert. Tendenz: steigend.

Fleischersatzprodukte haben dabei ebenso viel Potenzial wie Obst und Gemüse. Fleischersatz soll laut einer Analyse von AT Kearney im Jahr 2025 bereits 10% des weltweiten Fleischkonsums ausmachen. 2040 sollen es demnach 25% sein. Hinzukommen 35% an kultiviertem Fleisch. Also Fleisch aus dem Labor. Die Marktforschungsgesellschaft Grand View Research prognostiziert eine jährliche Wachstumsrate von veganen Produkten und Lebensmitteln von 10,6%. Bis 2030. Rund um den veganen Markt ist außerdem ein Trend in Richtung immer mehr Nachhaltigkeit zu erkennen. Vegan heißt nicht automatisch, dass die Produkte eine gute Energie- und Nachhaltigkeitsbilanz mitbringen. Die Verringerung der Treibhausgasemissionen steht im Mittelpunkt der Entwicklung des veganen Marktes.

Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020) als Pionier der Branche

Das US-amerikanische Unternehmen schafft schon seit über 100 Jahren einen weltweiten Zugang zu Lebensmitteln. ADM hatte als Pionier der Branche auch früh den vegetarischen und veganen Markt im Blick. Das Angebot an pflanzlichen Proteinlösungen ist beachtlich. Das Portfolio umfasst unter anderem Weizen, Erbsen, Soja, Bohnen, Samen, Nüsse und Hülsenfrüchte. Archer Daniels Midland hat auf hat auf den veganen Ernährungstrend auch mit hochwertigen pflanzlichen Eiweißzutaten reagiert und scheint auf diesem gut aufgestellt zu sein. Ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Traditionsunternehmens. Von Capital IQ befragte Analysten sehen die Aktie von ADM durchschnittlich als "Outperforming". Kursziele liegen zwischen 70 und 117 US-Dollar.

Save Foods (ISIN: US80512Q3039) sieht sich im Trend

Die Entwicklung des veganen Marktes könnte auch Save Foods in die Karten spielen. "Der Trend zu einer veganen oder vegetarischen Ernährungsweise bestärkt uns in dem Ziel, die Kommerzialisierung unserer patentgeschützten grünen Behandlung von Obst und Gemüse weiter voranzutreiben", sagt Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochterfirma des US-Unternehmens. Obst und Gemüse spielen bei einer veganen Ernährung eine wichtige Rolle - und Save Foods verlängert die Haltbarkeit der eigenen Produkte auf Händlerbasis um mindestens 50%. Frische, sichere und nachhaltige Lebensmittel, welche mit grüner Technologie und wenigen Pestiziden gedeihen. Das ist das Motto. "Wir glauben, dass dieses Wachstum in der traditionell konservativen und veränderungsresistenten Lebensmittelbranche ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in eine aufregende Richtung bewegen", sagt Sztybel: "Da immer mehr große Lebensmittellieferanten das Potenzial der grünen Save Foods Technologie erkennen, erwarten wir in naher und mittlerer Zukunft eine deutlich steigende Nachfrage nach unseren Lösungen."

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091): Gelingt die Erholung?

Eines der führenden Unternehmen bei Fleischersatzprodukten hatte zuletzt zu kämpfen. Beyond Meat hat einige Probleme, welche den Aktienkurs, nach einem großen Hype nach dem Börsengang 2019, zuletzt runtertrieben. Die Kursziele des US-Konzerns wurden von Analysten von CBS und Barclays auf 12 und 13 US-Dollar geschätzt. Die Frage, welche sich Anlegerinnen und Anleger stellen: Kann Beyond Meat nach der Corona-Pandemie und den Problemen rund um Lieferketten, welche auch durch den Krieg in der Ukraine herbeigeführt wurden, für neue Impulse auf dem veganen Markt sorgen? Eine höhere Nachfrage an veganen Produkten könnte für Auftrieb sorgen. Spannende Lösungen hat Beyond Meat definitiv zu bieten.

US Vegan Climate (ISIN: US26922A2978) als passender ETF

Top-Holdings: unter anderem Beyond Meat, UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021), Visa (ISIN: US92826C8394) und Nvidia (ISIN: US67066G1040).

Die vegane Entwicklung beeinflusst auch die Börse

Der vegane Markt wird in den kommenden Jahren wachsen, daran gibt es kaum Zweifel. Das öffnet zahlreichen Unternehmen die Tür, welche an der Börse eine gute Rolle spielen wollen.

