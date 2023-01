Der Kampf um das weiße Gold wurde längst ausgerufen. Gemeint ist damit Lithium, welches ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen und zukünftigen E-Mobilität ist. Die Revolution der Mobilität ist also auch an Lithium geknüpft - und das wertvolle Metall zählt schon jetzt zu den kritischen Rohstoffen. Die Nachfrage droht das Angebot langfristig zu übertreffen. Bis zum Ende des Jahrzehnts treten vor allem Autobauer in den Wettstreit um Lithium, welches für die Elektroauto-Batterien gebraucht wird.

Seit Anfang 2020 hat sich der Preis für Lithiumverbindungen bereits verachtfacht. Der Markt ist angespannt und dürfte das auch bleiben. Die Brisanz rund um den Kampf um Lithium geht aus Zahlen der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) hervor. Sie rechnet mit einem Lithiumengpass auf dem Weltmarkt bis 2030. Dann soll die Lithium-Nachfrage zwischen 316.000 und 558.800 Tonnen liegen. Die Produktion von Lithium lag im Jahr 2020 bei etwa 82.000 Tonnen. Nur 50 bis 60 Prozent des Rohstoffs hätten damals den Reinheitsgrad und die Anforderungen der Batterieproduktion erfüllt. Im Jahr 2030 werden laut der DERA rund 90% des Lithiums für Batterien benötigt.

Panasonic (ISIN: JP3866800000) macht Tesla (ISIN: US88160R1014) Konkurrenz

Panasonic fällt den meisten Menschen nicht gerade zuerst ein, wenn sie über E-Mobilität nachdenken. Womöglich überhaupt nicht. Doch der japanische Konzern schickt sich an, dem Platzhirschen Tesla Konkurrenz zu machen. Panasonic Energy begann im November 2022 im US-amerikanischen De Soto, Kansas, mit dem Bau einer gigantischen Fabrik für die Lithium-Ionen-Batteriefertigung. Sie soll noch größer werden als die Tesla-Gigafabrik in Nevada. Kostenpunkt: vier Milliarden US-Dollar. Bis zum Jahr 2025 soll die Massenproduktion von E-Auto-Antriebsbatterien beginnen. Panasonic will sich dadurch zu einem wichtigen Player rund um die E-Mobilität entwickeln. Tesla ist ein solcher, befindet sich aber in der Krise. RBC ist nur ein Analysehaus, welches das Kursziel kürzlich senkte. Von 225 auf 186 US-Dollar. Das "Buy"-Rating bestätigt Analyst Joseph Spak aber - und ist sich bei diesem mit vielen anderen Analysten einig.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) will das nötige Lithium liefern

Arcadia Minerals will eines der Unternehmen sein, welche von einer steigenden Lithium-Nachfrage und von der Entwicklung der E-Mobilität profitieren wollen. Der australische Konzern steht dafür mit einem passenden Projekt in den Startlöchern: dem Bitterwasser Lithium Brines & Lithium Projekt. Die Voraussetzungen in Namibia sind vielversprechend. Im August 2022 meldete Arcadia Minerals eine um etwa 560% höhere Ressource. Das Projekt umfasst rund 287.000 Tonnen Lithium. Der Erzkörper verspricht sogar noch mehr Explorationserfolge, da er noch unten hin offen ist. Das Ziel von Arcadia Minerals ist es, Lithium zu gewinnen, welches Batteriequalität liefern kann. Wenn das gelingt, könnte das Unternehmen eine Rolle im Kampf um Lithium einnehmen. An den deutschen Finanzmärkten ist Arcadia Minerals bereits vertreten.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039) treibt die E-Mobilität an

Der deutsche Autobauer will den Ausbau der E-Mobilität in den nächsten Jahren deutlich ausbauen. VW will bis Ende 2025 rund 35 Milliarden Euro in den Bereich stecken. Das Traditionsunternehmen hat den Shift zur Elektromobilität bereits angestoßen und einige E-Autos im Portfolio. Von JP Morgan wird die VW-Aktie zum Jahresbeginn 2023 auf "Buy" ein. Analyst Jose Asumendi legt ein Kursziel von 235 Euro nahe.

Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: US37954Y8553) als passender ETF

Top-Holdings: Albemarle (ISIN: US0126531013), Panasonic, Samsung (ISIN: US7960502018) und BYD (ISIN: CNE100000296)

Der Kampf um Lithium beeinflusst die Börse

Die Autoindustrie ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Börse. Der Kampf um Lithium wird nun die Revolution in dem Sektor beeinträchtigen - und damit auch zahlreiche Anlegerinnen und Anleger betreffen.

