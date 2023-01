Erst langweilig, aber dann...: Wochenrückblick KW 04-2023 - Vollgas auf der Zielgraden zum Wochenende?!

Anzeige / Werbung

Eine eigentlich langweilige Handelswoche war bis zum Freitag auszumachen. Denn bis dahin pendelten die Märkte eher richtungslos leicht aufwärts und wieder etwas abwärts. Kurz vor dem Wochenende kam noch Schwung rein!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am Freitag kletterte die Wall Street nach oben und vor allem die Techwerte konnten ein kräftiges Kursplus verbuchen. Inzwischen hat wieder eine spannende Berichtssaison begonnen, in der die Einschätzungen weit auseinander gehen. In Anbetracht der Tatsache, dass gerade die europäischen Börsen seit Jahresbeginn eigentlich nur die Richtung nach oben kennen, befinden sie sich Marktbeobachtern zufolge in einer überhäuften Lage, und sind deshalb besonders korrekturanfällig.

Quelle: Onvista/Tradingview

Aber auch in den USA geht es "um die Wurst", denn hier steht man am Scheideweg um des Bruchs des S&P 500 Abwärtstrends, inklusive seiner 200-Tagelinie. Dennoch hellt sich die Stimmung unter Fondsmanagern wieder auf, was aus der jüngsten Umfrage der Bank of America hervorgeht. Nicht nur die verbesserten Konjunkturaussichten scheinen die Investoren zu beruhigen, sondern auch die Erwartung, dass die Leitzinsen schon früher als angenommen ihren "Peak' erreichen könnten und die Öffnung von Chinas Wirtschaft deutlichen Schwung liefert.

Skeptisch hingegen äußerten sich die befragten Fondsmanager über das Kurspotenzial der US-Aktien. So billigen Analysten dem S&P 500 bis zum Jahresende gerade einmal ein Potenzial von maximal 4.000 Punkten zu. Dieser notiert aktuell bei rund 4.070 Punkten.

Spannend hingegen sollte es an den Rohstoffmärkten werden und bleiben. Vor allem bei kritischen Metallen wie Kupfer, Nickel, Zink und Lithium, aber auch bei Silber und Gold bleiben alle Zeichen auf Sturm. Die Kuper-Lagerbestände beispielsweise sind nach wie vor extrem niedrig. Noch krasser beim Zink! Hier sind die LME-Bestände auf das niedrigste Niveau seit mehr als 36 Jahren gefallen.

Was die Rohstoffmärkte noch interessant macht, können Sie in vielen Beiträgen hier im Wochenrückblick nachlesen!

GoldMining / Condor Gold

Mit Goldmünzen die Inflation bekämpfen

Die iranische Regierung verkauft Goldmünzenzertifikate, um Bargeld zu beschaffen und die Inflation zu bekämpfen.

Lesen Sie mehr

Consolidated Uranium / Sibanye-Stillwater

Wasserstoff und Uran für den Klimawandel

Wasserstoff könnte sich zu einer Energiequelle für die Zukunft entwickeln. Aktuell sind auch Kernkraftwerke notwendig.

Lesen Sie mehr

Calibre Mining / Skeena Resources

China setzt auf Gold

In 2022 hat China sehr viel Gold importiert.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Osisko Development

Der Januar - Zeit für Gold und Silber

Gold und Silber sind eine Wertanlage. Auch als Geschenk etwa zum Valentinstag könnte daran gedacht werden.

Lesen Sie mehr

First Tin / Tin One Resources

Auf die Zukunft und Zinn setzen

Ohne Zinn läuft im Elektroniksektor nichts. Das Wachstum grüner Energien und der Digitalisierungsschub verlangen nach Zinn.

Lesen Sie mehr

Starke Treffer…

Nur eine Bärenfalle! Weiter geht es in Richtung 2.000 USD! Diese Unternehmen freut's!

Sogar die Notenbanken kaufen derzeit so viel Gold wie nie zuvor. Auch die Schmucknachfrage nimmt Fahrt auf und lag bereits im dritten Quartal 10 % über Vorjahr.

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Canada Nickel Company

Rohstoffe dieses Jahr im Superzyklus

Die Großbank Goldman Sachs sieht starke Argumente, dass neben Gold besonders Industriemetalle die Gewinner sein werden.

Lesen Sie mehr

OceanaGold / Tarachi Gold

Der Goldpreis hat noch Potenzial

Der Goldpreis hat vor kurzem ein Achtmonatshoch erreicht. Im Edelmetall könnte noch mehr Potenzial stecken.

Lesen Sie mehr

Spitzenleistung in Rekordtempo

Ressourcenwachstum par excellence!

Das sind schon fast zwei Sensationen, was Osisko Development und GoldMining in kürzester Zeit geleistet haben!

Lesen Sie mehr

ION Energy / Li-Metal

Elektrifizierung im Busverkehr dank Lithium

Ob in New York oder in Deutschland, der Busverkehr wird zunehmend elektrifiziert.

Lesen Sie mehr

Alpha Lithium / Cypress Development

2022 stand im Zeichen der Elektromobilität

Besonders gegen Ende des vergangenen Jahres haben sich noch viele Käufer für ein Elektrofahrzeug entschieden.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Uranium Energy

Die Rückkehr von Atomkraft und Uran

Deutschland will aus der Atomenergie aussteigen, doch wie sieht es im Rest der Welt aus?

Lesen Sie mehr

Volltreffer mit Potenzial...

MAG Silver krönt mit neuer Entdeckung erfolgreiche Bohrkampagne

Mit annähernd 11.000 zurückgelegten Bohrmetern auf seinem hochgradigen "Deer Trail'-Projekt in Utah/USA, zieht MAG Silver eine herausragende Erfolgsbilanz seines umfangreiches "Phase 2'-Bohprogramms.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Gold Terra Resource

Geldvermögen verringert sich weiter

Laut Daten der Bundesbank ist das Geldvermögen der privaten Haushalte im dritten Quartal 2022 weiter geschrumpft.

Lesen Sie mehr

Tier One Silver / MAG Silver

Wer Silberschmuck kauft

Verschiedene Generationen haben auch verschiedene Kaufgewohnheiten beim Silberschmuck.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen und https://stock.adobe.com / Chart: onvista.de/Tradingview / Quellen: eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,CA6752221037,CA38076F1053,GB00B8225591,BMG069741020,CA50203F2052,CA89901P1071,CA46500E1079,CA38149E1016,CA06828J1057,CA13000C2058,CA02075W1059,CA92625W5072,US82575P1075,CA13515Q1037,CA87609L1058,CA48575L2066,CA4620481099,CA2546771072,CA88651M1086,CA83056P7157,CA21024C1014,GB00BNR45554,CA68828E8099,CA89901T1093