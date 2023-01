Freiburg (ots) -



Steuererklärung - bei diesem Wort packt viele das große Grauen. Da kommt gerade für junge Menschen so ein kostenloses Steuerseminar wie gerufen. Die Hochschulinitiative Deutschland lockt dabei mit großen Summen, die Studierende zurückbekommen könnten. Könnten, ja genau. Denn die 6000 Euro, die an Rückerstattung angepriesen werden, sind für die meisten Studierenden (...). Nur wer eine Zweitausbildung macht (beispielsweise ein Masterstudium), kann sich Werbungskosten wie Fahrten zur Uni, Auslandssemester, Lernmaterial oder Studiengebühren anrechnen lassen (...). Wie das funktioniert, sollte aber nicht die Hochschulinitiative erklären, die nichts mit Hochschulen zu tun hat und die Studierende in Verkaufsgespräche mit Finanzdienstleistern lockt. Dafür müssten Schulen und Hochschulen bedarfsgerechte Kurse schaffen - und die jungen Leute über kostenlose Angebote wie von MLP aufklären und davor warnen. Finanzdienstleister haben auf dem Hochschulcampus nichts verloren. https://mehr.bz/bof8669



