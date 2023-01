Wie auch schon in den Tagen zuvor reagierten alle Edelmetalle, und nicht einmal auch das grundsätzlich defensivste und daher zinssensitivste Gold, am Freitag, dem 27.01. noch in irgendeiner positiven Weise selbst auf den erfreulich deutlichen weiteren Rückgang der US-Konsumausgaben-Preiskomponente (PCE-Deflator) im Dezember auf + 5,1 % (Gesamtrate) bzw. + 4,4 % (Kernrate) gegenüber dem Vorjahr, sondern beginnen nun vielmehr ganz offenkundig immer stärker, die durch diese Inflationsrückgänge immer deutlicher signalisierte US-Konjunkturabkühlung immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...