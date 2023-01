Für den DAX zeichnet sich ein leichterer Start in die neue Woche ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 15.105 Punkte. In der Vorwoche hatte der DAX in engen Bahnen rund 0,8 Prozent zugelegt. Dem nach der Neujahrsrally Mitte des Monats bei 15.269 Punkten erreichten Hoch seit Februar 2022 näherte er sich damit nur zögerlich.Am US-Aktienmarkt war es am Freitag per saldo zwar aufwärts gegangen - vor allem für die Technologiewerte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...