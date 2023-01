EQS-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Studie/Marktbericht

Umfrage: Auf Mallorca gehört Porta Mallorquina zu den bekanntesten Maklerunternehmen



30.01.2023 / 08:30 CET/CEST

Umfrage: Auf Mallorca gehört Porta Mallorquina zu den bekanntesten Maklerunternehmen Seit 2005 auf Mallorca mit Leidenschaft für Immobilienkäufer und -verkäufer aktiv

Kunden und Franchise-Partner profitieren von Präsenz vor Ort

Höchste Sichtbarkeit auch im Internet

München/Palma de Mallorca, 30. Januar 2023. Seit Jahrzehnten zieht Mallorca mehr und mehr Menschen aus aller Welt an. Viele davon erfüllen sich den Traum von den eigenen vier Wänden auf der Mittelmeerinsel. Dabei werden sie schon seit dem Jahr 2005 vom Maklerunternehmen Porta Mallorquina, Tochterunternehmen der Homes & Holiday AG, unterstützt. Damit war das Unternehmen einer der ersten Franchise-Makler vor Ort und ist heute inselweit mit acht Immobilienshops vertreten sowie auch auf Ibiza und Menorca. Die Sichtbarkeit vor Ort ist hoch: Gemäß einer aktuellen Umfrage gehört Porta Mallorquina zu den drei bekanntesten Marken der Branche auf der größten Baleareninsel. Zu diesem Ergebnis kommt eine statistisch repräsentative Umfrage der DT&P International Group. Diese wurde Ende 2022 durchgeführt. Insgesamt wurden 81 Makler genannt. Rund 38 % der Befragten kannten Porta Mallorquina, damit liegt man nur wenige Prozentpunkte hinter dem zweiten Platz. Bei der Frage, welchen Makler man bei Bedarf beauftragen würde, wurde Porta Mallorquina am zweithäufigsten genannt - mit Platz 1 annährend gleichauf und deutlich vor Platz 3. "Immer mehr Menschen entdecken die Vorzüge von Mallorca mit ihrem in Europa einzigartigem Mix. Die Leidenschaft für die Insel und den Immobilienstandort vereint unser gesamtes Team und wir freuen uns, dass wir vor Ort so positiv wahrgenommen werden", sagt Joachim Semrau, Vorstand der Homes & Holiday AG. "Auch in Zukunft werden wir Kaufinteressenten bestmöglich dabei unterstützen, einen Lebenstraum zu erfüllen oder eine attraktive Kapitalanlage zu finden. Genauso wie wir Verkäufern für eine schnelle und unkomplizierte Transaktion zur Seite stehen." Schon seit dem Start in 2005 hat Porta Mallorquina auf eine starke Online-Präsenz gesetzt. Daher profitiert das Unternehmen und die Franchise-Partner neben der hohen Bekanntheit vor Ort über höchste Sichtbarkeit im Internet. Bei Google-Suchanfragen aus Deutschland ist das Maklerunternehmen führend. Auf porta-mallorquina.de finden Interessenten derzeit über 2.000 Objekte von der Ferienwohnung bis zur Luxus-Finca - zum Kauf oder zur Langzeitmiete. Joachim Semrau: "Mit Sichtbarkeit vor Ort und im Netz sowie einem starken Backoffice bieten wir Franchise-Partnern ein ideales Umfeld, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich Kunden bestmöglich bei Immobiliengeschäften zu beraten." Porta Mallorquina plant, die Präsenz auf Mallorca und den gesamten Balearen künftig weiter zu stärken und neue Immobilienshops zu eröffnen.

Kontakt

Homes & Holiday AG // Theresienstraße 21 // 80333 München // https://www.homes-holiday.com

Investor Relations & Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com

Über die Homes & Holiday AG

Die Homes & Holiday AG (DE000A3E5E63) mit Sitz in München hat sich als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die börsennotierte Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, Ferienvermietung bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf den Kernmarkt Mallorca und die gesamten Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Dort gehört das Tochterunternehmen Porta Mallorquina (porta-mallorquina.de) zu den führenden Immobilienmarklern und auf portaholiday.de stehen über 3.000 Objekte für die Buchung des nächsten Traumurlaubs zur Auswahl.

