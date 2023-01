Die Aktie von Mercedes-Benz hat sich seit Jahresbeginn hervorragend entwickelt. Das Marktumfeld hat gepasst. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase wechselt der DAX-Titel nun wieder auf die Überholspur. Unterstützung gibt es von Seiten der Analysten. Berenberg hat die Kaufempfehlung mit Ziel von 80 Euro belassen.Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, so Analyst Adrian Yanoshik in einer Branchenstudie. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...