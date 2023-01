Die Pyramid AG hat Ende letzter Woche in einer Investorenkonferenz die Aussichten für 2023 umrissen und sich optimistisch zu den Wachstumschancen geäußert. Das Unternehmen arbeitet an der Markteinführung neuer innovativer Produkte, aktuell u.a. für eine weitere Automatisierung der Abläufe in Supermärkten, und treibt auch die Internationalisierung des Konzerns voran. Derzeit wird eine Produktion in Indien hochgefahren, in 2024/25 soll dann eine Fertigung ...

