Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen wurden von einer freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten in Schach gehalten, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der US-Treasuries hätten nach Bekanntgabe diverser Konjunkturdaten (z.B. starker Häusermarkt) leicht nachgegeben.Uns erwarte eine mit sehr vielen Veröffentlichungen neuer Konjunkturindikatoren sowie Zinsentscheidungen einiger wichtiger Notenbanken gespickte Woche. Zu den Highlights würden dabei sicherlich die FOMC-Sitzung am Mittwochabend (Prognose oberes Band: +25bp auf 4,75%), die BoE-Sitzung am Donnerstagmittag (Prognose Bank Rate: +50bp auf 4,00%) sowie die EZB-Sitzung am Donnerstagnachmittag (Prognose Refi: +50bp auf 3,00%) gehören. Doch das sei nicht alles: Zudem stünden die beiden Bekanntgaben des ISM an - der ISM PMI Manufacturing am Mittwoch und der ISM Services PMI am Freitag. ...

