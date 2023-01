Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen zahlreiche Großereignisse auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Neben den FOMC-, EZB- und BoE-Sitzungen gebe es noch die vorläufigen Inflationszahlen in Deutschland und der Eurozone, die ISM-Indices sowie die Arbeitsmarktzahlen in den USA. Dann werde sich zeigen, ob bei den Zinserwartungen Anpassungen vonnöten seien. Insbesondere die erwarteten Zinssenkungen in den USA zum Ende des Jahres könnten sich als überzogen herausstellen, denn Hinweise darauf habe es vonseiten der FED-Vertreter bislang nicht gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...