Der angeschlagene Medizintechnikhersteller Philips hat ein rabenschwarzes Jahr 2022 zumindest mit einem guten vierten Quartal abgeschlossen. In den letzten drei Monaten fielen Umsatz und operatives Ergebnis deutlich besser aus als von Experten erwartet. Die Aktie reagiert mit einem Plus von rund fünf Prozent positiv und notiert so hoch wie seit Anfang Oktober nicht mehr.Hohe Kosten für den angekündigten Stellenabbau und Konzernumbau sowie für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte ...

