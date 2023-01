Heute kümmern wir uns um die Fortsetzung der Zählweise beim Bitcoin (BTCUSD) und machen auch einen Ausflug zum Dogecoin (DOGEUSD), Cardano (ADAUSD) und Ethereum (ETHUSD), um zum einen den Fahrplan zu besprechen, aber auch immer mit Bedacht und Vorsicht vorzugehen, denn manchmal kann der Fahrplan schneller hinten runterfallen, als es im Moment noch vermutet wird. Daher Augen auf an den Börsen und glaube an das was du siehst, nicht was du denkst.

