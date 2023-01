An den US-Börsen richteten sich am Freitag die Blicke der Markteilnehmer auf die kommende Fed-Sitzung in dieser Woche. Zum Wochenausklang bildete sich erst im späteren Handel eine klarere Tendenz heraus. Eher positiven Wirtschaftsdaten (z.B. Konsumklima) stand ein enttäuschender Ausblick von Intel gegenüber. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,08 % bei 33.978 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,25 % auf 4.070 Punkte zu, während der Nasdaq 100 den Handel mit einem Plus von 0,96 % bei 12.166 Punkten beendete und damit den höchsten Stand seit Mitte September 2022 erreichte. An den deutschen Börsen hielten sich die Marktteilnehmer heute Morgen wegen der am Mittwoch anstehenden Fed-Sitzung zurück. Der Dax eröffnete deshalb den Handel mit einem Minus von 0,52 % bei 15.070 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.