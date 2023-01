LANCASTER/SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company hat einen weiteren Auftrag aus den USA für die Lieferung von Elektrobussen erhalten. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) kündigte am 26. Januar 2022 an, dass die Stadt Annapolis den Kauf von zwei batterieelektrischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...