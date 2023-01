NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering nach Ernennung eines neuen Kreativ-Direktors für Gucci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Die Besetzung des Postens mit Sabato De Sarno könnte einige überraschen, da er nicht als offensichtlich potenzieller Kandidat gegolten habe, schrieb Analystin Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei aber ermutigend, dass die Neubesetzung recht rasch erfolgt sei und auch noch vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen des Luxusgüter-Herstellers. Dadhania sieht die Ernennung als Schritt in die richtige Richtung, um die Marke Gucci zu stabilisieren, welche sich in den zurückliegenden Jahren verglichen mit den Konkurrenten nur unterdurchschnittlich entwickelt habe./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2023 / 00:26 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2023 / 00:26 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

