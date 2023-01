Erkrath (ots) -Als Gründer und Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH bildet Alessandro Principe verkaufstalentierte Menschen in nur 90 Tagen zum Premium-Berater aus. Im Folgenden verrät er, wie man sein Verkaufstalent fördert und sich als Vertriebler die Fähigkeit aneignet, hochpreisige Produkte zu verkaufen.Der Vertrieb wird immer interessanter für Menschen, die sich ein überdurchschnittliches Gehalt und Freiheit in ihrem Arbeitsalltag wünschen. Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, gilt es nach Unternehmen Ausschau zu halten, die bereit dazu sind, viel Geld an Personen im Hochpreisvertrieb zu bezahlen. Für Vertriebler ist es dann sogar möglich, mehr Geld zu verdienen als Ärzte und Anwälte - ohne dass ein Studium oder eine eigene Firmengründung erforderlich ist. Allerdings verfügen nur die wenigsten Menschen über das nötige Know-how, um eine hohe Abschlussquote erzielen und hochpreisige Angebote verkaufen zu können. Häufig mangelt es ihnen an einem funktionierenden Konzept, am nötigen Mindset und an grundlegender Erfahrung im Vertrieb. "Als Verkäufer für ein Unternehmen kann man eine hohe Provision erhalten, ohne sich um andere Aspekte des Unternehmens wie Mitarbeiter oder Buchhaltung kümmern zu müssen. Hierzu ist es allerdings unerlässlich, die Fähigkeit zu erlernen, hochpreisige Produkte erfolgreich zu verkaufen", erklärt Alessandro Principe, Gründer und Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH."Hierfür müssen Vertriebler verstehen, dass Geld durch die Lösung von Problemen entsteht. Sie müssen sich als 'Magnet' des Geldes positionieren, indem sie Verantwortung für den Verkauf übernehmen und sich ausschließlich auf die Gewinnung von Kunden konzentrieren", führt der Vertriebsexperte weiter aus. Alessandro Principe ist seit vielen Jahren als Vertriebscoach und Ausbilder für Premium-Berater tätig. Er hat sich auf hochpreisiges Verkaufen spezialisiert und unterstützt angehende Vertriebler dabei, ihr Verkaufstalent auf das nächste Level zu heben. Hierfür bringt er seinen Kunden alles bei, was sie für ihren Erfolg im Vertrieb benötigen. So bildete er bereits mehr als 500 Menschen aus und verhalf ihnen zu einem erfolgreichen Start in ihre Karriere. Wie man als Vertriebler erfolgreich hochpreisige Produkte verkauft, hat er im nachfolgend zusammengefasst.Tipp 1: Richtiges Mindset entwickelnErfolg im Beruf bedeutet nicht nur, über das notwendige theoretische Wissen und praktische Fähigkeiten zu verfügen. Es geht vielmehr darum, das richtige Mindset zu haben. Verkäufer im Premium-Segment müssen mit einer erfolgsorientierten Einstellung ins Rennen gehen, die sich schnell in eine zielstrebige Überzeugung verwandelt. Dieser Glaube an den eigenen Erfolg führt zu kompetentem Handeln, was wiederum zu den gewünschten Ergebnissen führt. Um erfolgreich zu sein, muss man also nicht nur die vermittelten Fähigkeiten anwenden, sondern auch das Denken und die Mentalität auf schnelles Lernen und erfolgreiches Arbeiten ausrichten.Tipp 2: Wissen in Eigenregie erwerbenHeutzutage ist es einfacher denn je, sich im Internet oder durch Fachbücher in die Thematik einzulesen. Wer bereit ist, in seine Weiterbildung zu investieren, kann auch Seminare und Workshops besuchen. Zusätzlich gibt es zahlreiche Video-Tutorials auf YouTube, die eine große Hilfe sein können. Der Nachteil dieser Methode ist jedoch, dass man viel Zeit aufwenden muss und es kaum möglich ist, einen roten Faden des Lernens zu verfolgen. Entscheidet man sich dennoch für das Selbststudium, ist es essenziell, eine Methode zu wählen, die individuell zur eigenen Situation passt und sich das entsprechende Wissen anzueignen.Tipp 3: Unterstützung von ExpertenNeben dem Selbststudium empfiehlt es sich, auf fachkundige Hilfe zurückzugreifen. Im Vertrieb gibt es viele erfahrene Profis, die ihr Wissen gern mit angehenden Premium-Vertrieblern teilen. Diese Experten sind nicht nur selbst im Verkauf tätig, sondern haben häufig auch in der Ausbildung und Nachwuchsförderung gearbeitet. Sie bringen unerfahrenen Verkäufern bei, wie man aus einfachen Kontakten ein dauerhaftes Netzwerk aufbaut und erfolgreich in einer Branche Fuß fasst. Das ist von grundlegender Bedeutung, um ein Unternehmen zu finden, das Verkäufer einstellt und attraktive Verdienstmöglichkeiten bietet. Ein Mentor, der aus der Praxis kommt, kann für Anfänger daher besonders wertvoll sein.Tipp 4: Von Beginn an im Premium-Segment agierenUm schnell Erfolge und ein hohes Gehalt zu erreichen, sollten sich Vertriebler schon von Anfang an auf den Verkauf von hochwertigen und teuren Produkten oder Dienstleistungen beschränken. Das Premium-Segment bietet sowohl eine hohe Nachfrage als auch eine gute Zahlungsmoral der Kunden, was schnelle Aufstiegsmöglichkeiten und erste Erfolge ermöglicht. Ein interessantes Angebot und eine professionelle Performance kann ausreichend sein, um die Aufmerksamkeit von Kunden und Unternehmen zu erlangen. Dabei gilt es, nach Unternehmen Ausschau zu halten, die hochpreisige Produkte anbieten und ein Ziel haben: Unternehmenswachstum. So sammeln Verkäufer schon von Beginn an die richtigen Erfahrungen.Sie wollen Ihr Verkaufstalent ebenfalls zu Geld machen und sich zum Premium-Berater ausbilden lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Alessandro Principe (https://www.alessandro-principe.de/ausbildung-premium-produktberater) und bewerben Sie sich für ein kostenloses Beratungsgespräch!Pressekontakt:Principe Consulting GmbHVertreten durch: Alessandro Principehttps://www.alessandro-principe.deE-Mail: kontakt@principe-consulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Principe Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163704/5428368