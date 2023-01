Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen, der heimische Leitindex ATX schloss um 1,1% höher und verzeichnete damit den sechsten Gewinntag in Folge, auf die gesamte Woche gesehen bedeutete das einen Zuwachs von 1,4%. Von den einzelnen Unternehmen gab es am österreichischen Markt am Freitag nur wenig Neuigkeiten, bei den Einzeltiteln konnte sich AT & S um 0,8% verbessern, die schwachen Ergebnisse von Intel zeigten also keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Titel, das war ja im Vorfeld von Analysten so befürchtet worden. Die Erste Group revidierte das Kursziel für UBM Development von 40,0 Euro auf 38,0 Euro nach unten, die Kaufempfehlung wurde hingegen bestätigt, für den ...

