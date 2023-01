DJ PTA-PVR: Biofrontera AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Leverkusen (pta/30.01.2023/10:10) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der Biofrontera AG ist am 26.01.2023 durch Mitteilung der Biofrontera Inc. nach § 43 WpHG im Zusammenhang mit deren Stimmrechtmitteilung nach §§ 33 ff. WpHG vom 29. Dezember 2022 bezüglich der Überschreitung der Schwelle von 10% Folgendes ergänzend mitgeteilt worden:

"Sehr geehrte Damen und Herren, am 29. Dezember 2022 haben wir, die Biofrontera Inc., Woburn, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika, Ihnen gemäß § 33 WpHG mitgeteilt, dass der von uns gehaltene Stimmrechtsanteil an der Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen (die "Gesellschaft"), am 28. Dezember 2022 die Schwelle von 10 Prozent überschritten hat. Wir nehmen auf diese Mitteilung Bezug und teilen Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG ergänzend Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele: a. Der Erwerb von Stimmrechten an der Gesellschaft dient der Umsetzung strategischer Ziele. b. Es besteht nicht die Absicht seitens der Biofrontera Inc. innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Gesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. c. Die Biofrontera Inc. strebt nicht die Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Gesellschaft an. d. Die Biofrontera Inc. strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik, an.

2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der Gesellschaft verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenmittel. Biofrontera, Inc."

