Der Elektroauto-Hersteller Xpeng plant in diesem Jahr in China zwei neue und drei überarbeitete Modelle. In Europa steht die Einführung von zwei weiteren Modellen kurz bevor. Einem begleitenden Teaser-Bild zufolge dürfte es sich um den P7 und den G9 handeln. Zunächst zu China: Dort plant Xpeng für 2023 zwei neue Modelle, wie aus einem publik gewordenen Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng an Mitarbeiter ...

