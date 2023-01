Porsche-Fahrer Pascal Wehrlein hat am Wochenende beide Rennen beim Formel-E-Double-Header in Diriyah (Saudi-Arabien) gewonnen und damit die Führung in der Fahrerwertung der elektrischen Rennserie übernommen. Damit wurden bisher alle drei Saisonrennen mit einem Porsche-Antrieb gewonnen. Zur Erinnerung: Den Saison-Auftakt hatte noch der Brite Jake Dennis im Porsche-Kundenteam Andretti vor Wehrlein gewonnen. ...

