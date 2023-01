Nissan wird sich an Ampere, der künftig eigenständigen Elektroauto-Sparte der Renault Group, beteiligen. Das sieht eine Einigung beider Unternehmen vor, die noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des jeweiligen Aufsichtsrats steht. In welcher Höhe Nissan in Ampere investieren wird, wurde in den Mitteilungen der beiden Unternehmen noch nicht bekanntgegeben. "Nach mehreren Monaten konstruktiver Gespräche" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...