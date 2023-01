Das Klima spielt verrückt, die Vereinigten Staaten wollen die Emission von Treibhausgasen drastisch reduzieren. Das sollte für eine Sonderkonjunktur bei der Firma Carrier Global sorgen.Es geht wieder mal ums Klima. Was sonst. Nicht weniger als die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel. Hitzeperioden im Sommer mit bis zu 48 Grad in Kalifornien. Die Menschen verkrümelten sich in ihren Häusern, wagten es kaum, in der brütenden Hitze einen Fuß vor die Tür zu setzen. In den eigenen vier Wänden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...