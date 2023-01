Eine Woche voller Termine steht an: Notenbankentscheidungen, wichtige Konjunkturdaten, und dann läuft auch noch die Quartalsberichterstattung weiter. Auffällig: Viele Analysten sehen Europas Aktienmärkte nun im Vorteil. 30. Januar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). EZB, Fed, Bank of England - in dieser Woche werden eine ganze Reihe von Notenbanken zusammenkommen und aller Voraussicht nach die Zinsen weiter anheben. "Die Woche der Wahrheit hat begonnen, in welcher die Marktbewegungen des Januars ...

