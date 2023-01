SAP - Nach dem Rücksetzer könnten die Bullen wieder zuschlagen!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: SAP ISIN: DE0007164600



Rückblick: SAP zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Unternehmenssoftwarelösungen. Die Walldorfer stellen gerade ihr Geschäftsmodell vom Lizenzverkauf auf Cloud-Abo's um. Damit reagiert SAP auf die Beschleunigung der Digitalisierung. Das Unternehmen will seinen Cloud-Anteil bis 2025 stark erhöhen. Die Aktie konnte nach einer Seitwärtsphase im Oktober des letzten Jahres die wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA-50 und EMA-20 wieder zurückerobern. Im November machte das Papier des Softwarekonzerns mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam. Danach ging es mit den Kursen noch einmal unter die 50-Tagelinie, wo die Bullen parat standen. Aktuell sahen wir abermals einen Pullback zum EMA-50.

Meinung: SAP hat im Cloud-Bereich noch viel Potenzial. Europas größter Softwarehersteller will im Zuge der Umstrukturierung 3.000 Stellen streichen. Das Unternehmen will so die jährlichen Kosten um 350 Millionen Euro senken. Charttechnisch könnte der aktuelle Rücksetzer das Sprungbrett für eine weitere dynamische Bewegung in Richtung Norden sein. Unter den EMA-50 sollten die Kurse aber nicht mehr fallen, denn dann müssen wir deutlich niedrigeren Notierungen rechnen.

Chart vom 30.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 105.56 EUR



Setup: Bei Kursen über 105.60 Euro bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach dem Einstieg unter den letzten Tiefpunkt, unter den EMA-50, setzen.

