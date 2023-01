Die Stadt New York City verpflichtet Fahrdienst-Anbieter wie Uber und Lyft, ihre Flotten bis zum Jahr 2030 vollständig auf Elektroautos umzustellen. Das kündigte Bürgermeister Eric Adams jetzt an. Das würde mehr als 100.000 Fahrzeuge betreffen. Adams sagte in seiner Rede zur Lage der Stadt, der Schritt werde auf den Bemühungen seiner Verwaltung aufbauen, die Fahrzeugflotte der Stadt zu elektrifizieren ...

