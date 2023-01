Volkswagen will endlich zurück auf die Überholspur und hat sich so einige ambitionierte Ziele auf die Fahne geschrieben. Unter anderem sollen bei der Elektromobilität große Fortschritte erzielt werden und auch die US-Konkurrenz in Form von Tesla soll dabei ins Visier genommen werden. Allerdings scheint VW dann doch nicht jedes Mittel Recht zu sein, um Marktanteile zu erobern.Eine klare Absage erteilte Volkswagen (DE0007664039) so jüngst Spekulationen darüber, dass es zu einem Preiskampf bei E-Autos kommen könnte. Nachdem Tesla (US88160R1014) die ...

