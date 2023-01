Der Aktienmarkt hat 2023 einen fulminanten Start hingelegt. Die Federal Reserve hat er dabei anscheinend ignoriert. Wenn die US-Notenbank in dieser Woche ihre Zinsen erneut anhebt, wird Fed-Chef Jerome Powell dem Gedächtnis der Börsianer ein wenig auf die Sprünge helfen. Was passiert, wenn der unaufhaltsame Aktienmarkt auf die unnachgiebige Fed trifft?Von Jacob SonenshineBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDer Dow Jones Industrial Average ist in der vergangenen Woche um 1,8 Prozent gestiegen, der ...

