Die Geschäftsführer der Buwog Group GmbH, Andreas Holler und Kevin Töpfer, blicken optimistisch auf das Geschäftsjahr 2023. Trotz neuer Herausforderungen für die gesamte Immobilienbranche will das Unternehmen die spezielle Marktsituation für sich nutzen, mit dem Ziel, spätestens Ende des Jahres wieder voll durchzustarten, wie es in einer Presse-Information heißt. In diesem Jahr sollen 652 neue Wohnungen auf den Markt gebracht werden. Die derzeitigen Herausforderungen wie Inflation, erhöhte Baukosten und Energiekrise veranlassen die Buwog allerdings auch dazu, für 2023 geplante Baustarts bis auf Weiteres zu verschieben. "Die aktuelle Marktlage in Verbindung mit rückläufigen Baubewilligungen und langwierigen Umwidmungsverfahren führt in den kommenden Jahren zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...